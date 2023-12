L'ex portiere di Fiorentina e Milan Giovanni Galli, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di commentare la vittoria di ieri della Fiorentina contro il Verona. Questo un estratto:

“La partita di ieri ha fatto capire che la Fiorentina senza i suoi giocatori di qualità fa molta fatica: senza Arthur, Bonaventura e Gonzalez sulla trequarti mi sembra siano state evidenti le difficoltà. Poi ci sono giocatori che ogni tanto fanno vedere qualche sprazzo di luce ma che poi non si conferma in continuità, non confermandosi all’altezza delle aspettative. Fortunatamente ieri abbiamo avuto San Pietro Terracciano che ci ha messo più di una pezza, però alla fine ci si porta a casa 3 punti con un tiro in porta deviato e va bene cosi. Questo però ti deve far capire che ci sono delle partite nelle quali si può soffrire e che vanno vinte, oltre il fatto che il risultato di ieri ti regala una classifica meravigliosa ed inaspettata. Ora però non bisogna cullarsi sugli allori del risultato perche è quantomeno bugiardo, è sotto gli occhi di tutti quanto successo nel primo tempo e sopratutto te tante occasioni avute dagli scaligeri”.

Europa League o Champions? L'importante è che sia Europa

Ha poi continuato: “Il problema non è tanto quale competizione europea giocherà la Fiorentina, ovviamente sperando che la squadra di Italiano riesca comunque a qualificarsi per qualcosa (che sia Champions o Europa League), la vera questione è dove andrà a giocare. Se dovesse capitare un’obiettivo prestigioso come la Champions League, è evidente che la società dovrà rispondere sul mercato. A fronte di un posizionamento in zona Champions, e le prossime tre partite potrebbero darti una forte spinta, a questo punto un pensierino ce lo faccio e provo a migliorare qualcosa in fase di mercato. C’è un'opportunità importante e, sempre restando nei parametri delle casse viola, proverei a prendere qualcuno che possa rinforzare questa rosa. Se però si pensa solo al bilancio, evitando quindi magari di fare un anticipo sul mercato di quello che poi una qualificazione europea ti potrebbe far incassare, si fa poco. La partita di ieri è state esemplare: ci sono mancati i giocatori più qualitativi e quelli da cui ci aspettiamo molto stentano a decollare. Serve qualcosa”.