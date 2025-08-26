A sorpresa arriva il rinnovo di Parisi con la Fiorentina, manca solo l'ufficialità. I dettagli
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Arriva una notizia importante fronte mercato per la Fiorentina che riguarda Fabiano Parisi, tra i nomi in uscita dalla società viola dopo la conferma di Niccolò Fortini in rosa.
Arriva il rinnovo
Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio, il terzino sinistro ex Empoli avrebbe rinnovato con la Fiorentina fino al 2029. Si attende solo l'ufficialità della firma.
E la possibile cessione…
Si prospetta dunque, in caso di cessione, un prestito. Da capire la possibile destinazione di Parisi.
