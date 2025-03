Che l'idea di mettere 200 tifosi del Panathinaikos in mezzo ai fiorentini non fosse una grande invenzione, lo si poteva percepire già a priori. Che la tensione potesse sfociare in un contatto fisico tra le parti, poi, lo si è capito già dai primi minuti di partita. Ma riavvolgiamo il nastro.

Fiorentina-Panathinaikos sta per iniziare e nella parte alta della Tribuna coperta del Franchi (lato Fiesole) si posizionano circa 200 tifosi greci accompagnati dagli steward. Inizia il match e i sostenitori del Pana appaiono fin da subito “caldi”, tra cori, urla e una partita seguita in gran parte in piedi, occludendo la visuale di chi, dietro di loro, voleva vedere la partita.

La tensione aumenta, vista anche una gara non proprio delle più tranquille in campo. Poca sicurezza a gestire i tanti tifosi greci presenti nel settore viola e uno scontro fisico, per fortuna non grave, che alla fine è arrivato in occasione del gol di Ioannidis su rigore. Probabilmente un'esultanza scomposta o una provocazione di troppo e i tifosi viola presenti hanno reagito. Qualche “manata” e una calma riportata a stento, vista anche l'inevitabile vicinanza delle parti.

Alla fine tutto è tornato alla normalità, ma la decisione della UEFA di mettere i tifosi del Panathinaikos in un settore dedicato ai tifosi e alle famiglie viola è piuttosto incomprensibile. Per gli ospiti esiste un settore adibito, chiamato settore ospiti, appunto. Esaurito quello, o si sta alle regole del settore di casa o a casa ci si resta.