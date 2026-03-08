Vanoli, con la difesa a tre saresti già retrocesso: un ritorno inevitabile a quattro. La Fiorentina impari dal Trap spagnolo

Altro che Guardiola, Arteta o il tiki-taka, il Parma che si presenterà oggi al Franchi sarà la solita quintessenza del peggior (o miglior) italianismo possibile, in termini calcistici. E il riferimento non è a Vincenzo Italiano ma allo stile italiano che ha creato lo stereotipo calcistico nel mondo. Alla Fiorentina basterebbe un pizzico di approccio e mentalità che invece Carlos Cuesta, spagnolo ma molto più simile al Trap appunto, ha dato al suo Parma.

Improbabile sperare ormai che la Fiorentina di questa stagione impari qualcosa o corregga i propri errori, proverà a farlo quantomeno Vanoli che tornerà alla difesa a quattro. Continuando con quella a tre, scrive sul Corriere Fiorentino Alessandro Bocci, sarebbe già retrocesso con ampio anticipo.