Nzola non molla, neanche davanti all'aumento della concorrenza

Con l'arrivo di Belotti se ne va Nzola? L'ultimo giorno di mercato è spesso foriero di grandi novità, ma ci sono molte possibilità che l'ex Spezia rimanga alla Fiorentina nonostante la concorrenza aumentata.

Il gradimento alla permanenza

Per portarlo via da Firenze servirebbe un'offerta diversa dal semplice prestito del quale si è parlato con alcuni interlocutori. Inoltre Nzola ha espresso il suo gradimento alla permanenza quando è stato prospettato uno scambio con Dia.

Italiano va incontro alle esigenze degli attaccanti?

A venire incontro alle esigenze dell'attaccante potrebbe poi essere Italiano che, qualora non arrivasse un nuovo esterno offensivo, potrebbe più spesso ricorrere alla formula delle due punte che abbiamo visto in qualche occasione, seppur saltuariamente, in questa prima parte di stagione.