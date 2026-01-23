E' il turno di Solomon? L'israeliano è pronto a prendersi la maglia da titolare. E Parisi...

Manor Solomon è pronto al debutto dal primo minuto con la maglia della Fiorentina. L'ala israeliana, arrivata a Firenze ad inizio mercato non è mai sceso in campo nella formazione titolare, accontentandosi di qualche spezzone di gara in cui comunque ha lasciato il segno.

Giocate di qualità

La condizione fisica non ottimale, insieme all'inaspettato exploit di Parisi alto a destra, hanno rallentato il suo inserimento in viola. Nonostante ciò negli scampoli di partita giocati ha fatto vedere ottime cose come il lancio per il colpo di testa di Fortini da cui è scaturita la ribattuta vincente di Kean contro la Cremonese. All’Olimpico contro la Lazio ha servito il pallone a Gudmundsson che l’islandese ha trasformato in rigore, al Franchi contro il Milan ha messo Kean davanti a Maignan al 97’. Insomma pochi minuti ma buoni.

L'infortunio di Parisi

Finalmente sembra essere arrivato il suo momento: Parisi, che gli è finora partito davanti nelle gerarchie, ha rimediato un infortunio al bicipite femorale sinistro nell'ultima partita contro il Bologna e sicuramente sarà fuori dal campo per il Cagliari. Così, in alto a destra, dovrebbe essere Solomon il titolare. L'israeliano è pronto ad estendere lungo tutto l'arco dei 90 minuti quei colpi di qualità che ci ha fatto vedere nei pochi minuti giocati in maglia viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.

