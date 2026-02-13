Batistuta: "Il ricordo più bello con mister Ranieri è la Supercoppa vinta con la Fiorentina. Il destino ha voluto che..."

L'ex attaccante della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta ha fatto visitata a Trigoria, centro d'allenamento della Roma. Queste le sue dichiarazioni riportate da TWM: “Questo centro sportivo è cambiato molto da quando giocavo io, ora è veramente molto bello. Non ci venivo dal 2003, quando lasciai Roma per passare all'Inter. Ma fa sempre piacere tornare dove sono stato bene”.

“Il mio ricordo più bello…”

Poi ha aggiunto: “Il ricordo più bello vissuto con mister Ranieri è la Supercoppa vinta con la Fiorentina contro il Milan, quando feci doppietta a San Siro. Il destino ha poi voluto che rivincessi quel trofeo anche con la Roma proprio contro la Fiorentina in finale. Ma eravamo nettamente più forti e vincemmo con un secco 3-0”.