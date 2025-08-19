Pellegrini, un'operazione che oggi la Fiorentina non può permettersi. Ma attenzione agli ultimi giorni di mercato...

Nella giornata di ieri, tramite le frequenze di Lady Radio, è emerso in ottica Fiorentina il nome di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma è da sempre un pallino di Pradè e in questo momento sta vivendo una situazione complicata, con Gasperini che appena arrivato gli ha tolto la fascia di capitano.

Costi importanti

Le difficoltà, tuttavia, riguardano l'aspetto economico dell'eventuale operazione. Come sottolinea il Corriere Fiorentino, infatti, Pellegrini guadagna 4 milioni e se è vero che la Fiorentina potrebbe spalmare l'ingaggio in più anni, al tempo stesso il club viola deve prima assolutamente sgonfiare l'attuale monte stipendi, ingigantito dai tanti esuberi ancora in rosa.

Oggi no, domani…

Per Pellegrini, dunque, ad oggi è una storia chiusa, ma attenzione ai possibili sviluppi futuri. Qualora la Fiorentina riuscisse a piazzare qualche esubero, non è da escludere la possibilità di un ritorno di fiamma negli ultimi giorni di mercato, ovviamente nel caso in cui Pellegrini non trovasse prima un'altra sistemazione.