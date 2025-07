"Di nuovo insieme, ancora più forti": al via la campagna abbonamenti della Fiorentina per la prossima stagione

Mercoledì 9 luglio alle ore 12 aprirà la campagna abbonamenti della Fiorentina per la prossima stagione. Subito la prelazione esclusiva per gli abbonati dell'anno scorso, con prezzi confermati e riduzioni per abbonati fedelissimi, under 14, under 25 e over 70.

Per questa stagione tornano disponibili - in numero limitato - alcuni posti nei settori che per la scorsa campagna abbonamenti non erano acquistabili in abbonamento, ma solo per le singole gare. I settori coinvolti sono: Maratona centrale, parterre Maratona coperto, parterre Maratone scoperto e Maratona laterale.

I tifosi che due stagioni fa (2023/24) erano abbonati in uno di questi settori possono già da oggi ed entro l'8 luglio ricevere informazioni sulla disponibilità del loro vecchio posto, contattando il Fiorentina Point esclusivamente via mail all'indirizzo [email protected].

Per rinnovare o sottoscrivere l'abbonamento è necessario essere registrati a MYFIORENTINA (per la procedura online) ed essere in possesso di una InViola Premium Card valida. I dettagli sulle varie fasi di abbonamento sono consultabili sul sito ufficiale della Fiorentina.