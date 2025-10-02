La Nazione: il Sigma vale già il futuro e Pioli finisce sotto esame
Due pagine sulla Fiorentina le troviamo all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.
Pagina 2
Si apre con: "Viola, la notte più lunga Vittoria e qualità di gioco Il Sigma vale già il futuro Pioli e gruppo sotto esame". Sottotitolo: “Stagione da raddrizzare dopo l'avvio choc in campionato. La formazione”.
“L'Europa un'opportunità”
L'allenatore dà la scossa Combattivo e determinato Pioli, Pisa è solo un ricordo “L'Europa un'opportunità”. Sottotitolo: “Il tecnico viola ”La coppa è un nostro target, gara da affrontare al massimo". Di spalla: “La pretattica di mister Janotka ”A noi basterebbe un pareggio".
💬 Commenti