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E' finita la (disastrosa) gestione Comolli. La Juventus ha ufficialmente un nuovo amministratore delegato

Marco Masoni /
Giovanni Carnevali
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la Juventus ha scelto il nuovo Amministratore Delegato. Dopo le dimissioni di Damien Comolli, artefice di un mercato estivo a dir poco insufficiente, i bianconeri ripartono da uno dei dirigenti con più esperienza nel panorama italiano: Giovanni Carnevali. 

Gli anni in Emilia

Dopo 12 anni a Sassuolo termina l'avventura in neroverde di Giovanni Carnevali, vero architetto dietro la piccola, ma incredibilmente   , realtà emiliana. Sono tantissimi i giovani che sono cresciuti a Sassuolo: Berardi, Frattesi, Scamacca, Locatelli sono  solo alcuni dei calciatori esplosi in neroverde sotto l'occhio vigile del nuovo AD della Juventus. 

Le parole del neo dirigente juventino

"Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo Club ricco di storia e identità - ha detto Carnevali - Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l’impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi". 

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