E' finita la (disastrosa) gestione Comolli. La Juventus ha ufficialmente un nuovo amministratore delegato

la Juventus ha scelto il nuovo Amministratore Delegato. Dopo le dimissioni di Damien Comolli, artefice di un mercato estivo a dir poco insufficiente, i bianconeri ripartono da uno dei dirigenti con più esperienza nel panorama italiano: Giovanni Carnevali.

Gli anni in Emilia

Dopo 12 anni a Sassuolo termina l'avventura in neroverde di Giovanni Carnevali, vero architetto dietro la piccola, ma incredibilmente , realtà emiliana. Sono tantissimi i giovani che sono cresciuti a Sassuolo: Berardi, Frattesi, Scamacca, Locatelli sono solo alcuni dei calciatori esplosi in neroverde sotto l'occhio vigile del nuovo AD della Juventus.

Le parole del neo dirigente juventino

"Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo Club ricco di storia e identità - ha detto Carnevali - Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l’impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi".