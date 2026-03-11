C'è una bozza di accordo tra Fiorentina e Comune per il Franchi. La società viola vuole il controllo dei lavori

C'è già una bozza di accordo tra il Comune di Firenze e la Fiorentina per il nuovo Franchi. Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino, la prima idea di collaborazione prevede un investimento di 55 milioni a testa, più eventualmente altri 30 per opere di abbellimento.

Scadenze e date

La sindaca Funaro dovrà presentare a UEFA e FIGC entro luglio le coperture finanziarie del nuovo Franchi per poter ospitare Euro 2032 e la Fiorentina ha fretta di chiudere la partita. In queste settimane il dg Ferrari in queste settimane ha informato Giuseppe Commisso sulla questione Franchi. Il sì definitivo dagli USA non è ancora arrivato ma l'accelerata verso l'auspicata fumata bianca c'è stata.

La quadra da trovare

Con il Comune si lavora anche per trovare la quadra sulla concessione: i viola la vorrebbero più lunga e meno onerosa possibile. Altra cosa fondamentale è il total control sull'impianto. La società viola vuole controllare costi e tempi del secondo lotto: da qui la proposta di mettere qualche euro in più rispetto ai 55 pattuiti, in modo da avere una percentuale maggiore di spese nei lavori in questione e controllarne meglio l’operatività.