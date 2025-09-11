Bucchioni: "Il Napoli sabato dovrà stare attento: l'euforia di Firenze può fare la differenza. Ecco perche la Fiorentina non ha ceduto Comuzzo"
Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Enzo Bucchioni, intervistato dall'emittente napoletana Radio Marte, ha avuto modo di commentare come arrivano la Fiorentina di Stefano Pioli e il Napoli di Antonio Conte alla sfida di sabato sera. Questo un estratto:
“Fiorentina-Napoli sarà una grande sfida: l'euforia di Firenze può fare la differenza”
“Fiorentina-Napoli sarà una gara molto tattica, con due allenatori molto bravi che proveranno a non concedere spazi all’avversario. Pioli ha Kean che è in grande forma, per il resto potrebbero soffrire gli inserimenti centrali dei centrocampisti azzurri. C’è un’atmosfera di nuovo euforica a Firenze, del resto i viola quest’anno vorranno vincere un trofeo a tutti i costi, perché nel 2026 il club compie cento anni”.
“Ecco cosa è successo questo inverno per Comuzzo”
Un commento anche sulla trattativa invernale tra i due club per Pietro Comuzzo: “Chi ha fatto l’affare tra il Napoli o la Fiorentina a gennaio per Comuzzo? A 35 milioni un diciannovenne va venduto per mille ragioni. Lo ha detto anche Pradè, ieri, in conferenza stampa. Il problema è stato il presidente Rocco Commisso, che si innamora dei calciatori ed ha un forte senso di appartenenza. L’idea di non vendere un ragazzo cresciuto nel vivaio, a prescindere da quanto ti offrono, può essere un valore, però vanno fatte sempre tutte le valutazioni del caso. E’ stato il presidente ad opporsi al suo addio”