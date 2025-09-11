Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Enzo Bucchioni, intervistato dall'emittente napoletana Radio Marte, ha avuto modo di commentare come arrivano la Fiorentina di Stefano Pioli e il Napoli di Antonio Conte alla sfida di sabato sera. Questo un estratto:

“Fiorentina-Napoli sarà una grande sfida: l'euforia di Firenze può fare la differenza”

“Fiorentina-Napoli sarà una gara molto tattica, con due allenatori molto bravi che proveranno a non concedere spazi all’avversario. Pioli ha Kean che è in grande forma, per il resto potrebbero soffrire gli inserimenti centrali dei centrocampisti azzurri. C’è un’atmosfera di nuovo euforica a Firenze, del resto i viola quest’anno vorranno vincere un trofeo a tutti i costi, perché nel 2026 il club compie cento anni”.

“Ecco cosa è successo questo inverno per Comuzzo”

Un commento anche sulla trattativa invernale tra i due club per Pietro Comuzzo: “Chi ha fatto l’affare tra il Napoli o la Fiorentina a gennaio per Comuzzo? A 35 milioni un diciannovenne va venduto per mille ragioni. Lo ha detto anche Pradè, ieri, in conferenza stampa. Il problema è stato il presidente Rocco Commisso, che si innamora dei calciatori ed ha un forte senso di appartenenza. L’idea di non vendere un ragazzo cresciuto nel vivaio, a prescindere da quanto ti offrono, può essere un valore, però vanno fatte sempre tutte le valutazioni del caso. E’ stato il presidente ad opporsi al suo addio”