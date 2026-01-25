Skorupski condanna il Bologna, il Genoa ringrazia e trova una rimonta assurda. Tutto facile per Palladino. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Prosegue col turno delle 15 la domenica di Serie A, due le sfide in questo slot orario: a Marassi il Genoa completa una clamorosa rimonta e vince 3-2; a Bergamo, invece, Palladino travolge il Parma con un sonoro 4-0.

Le partite

A Genova la partita si sblocca solo al 35simo: Ferguson da fuori trova un bel tiro sul primo palo che frega Bijlow per lo 0-1. Al rientro dall'intervallo, poi, è doccia fredda: 0-2 immediato grazie al cross di Zortea deviato in porta da Otoa, che con l'autogol regala il doppio vantaggio al Bologna. Quanto succede poi ha del clamoroso: al 56simo Skorupski perde un pallone sanguinoso a 25 metri dalla sua porta, costringendosi a fare fallo e a prendere un sacrosanto rosso. Sulla punizione, però, Malinovskyi pesca il jolly e trafigge il neo-entrato Ravaglia per l'1-2. Al 78simo, poi, Ekuban trova un altro eurogol con una rovesciata acrobatica che vale il 2-2: il Grifone continua ad attaccare e al 91simo è Messias a trovare un bellissimo tiro a giro che si insacca alle spalle di Ravaglia per il 3-2 finale.

A Bergamo invece non ci sono mai dubbi: al 13simo apre le danze Scamacca su rigore, poi al 24simo tocca a De Roon trovare il 2-0 dall'interno dell'area di rigore. Il resto succede tutto nel finale, a schemi saltati: al 73simo è bravo Krstovic a lavorare un pallone non semplice e regalare a Raspadori la rete del 3-0, togliendosi poi lui stesso la soddisfazione personale chiudendo la partita su tap-in al 92simo.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Inter 52, Milan 46, Napoli 43, Roma 42, Como 40, Juventus 39, Atalanta 35, Bologna 30, Lazio 29, Udinese 26, Sassuolo 26, Cagliari 25, Torino 23, Parma 23, Cremonese 23, Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa 14, Verona 14.