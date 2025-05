Toh, chi si rivede! Una prima vittoria per chi "ha sofferto tanto a stare fuori"

Ma guarda un po' chi si rivede. Dopo due mesi e mezzo di assenza, torna a far parte della comitiva della Fiorentina per la trasferta spagnola di Conference League, Andrea Colpani.

L'infortunio

Una lunga ripresa la sua dopo l'infortunio al collo del piede, in un momento tra l'altro cruciale della stagione per un giocatore che doveva convincera la dirigenza di esercitare il riscatto a fine stagione.

“Ha sofferto a stare fuori”

“Sono felice di averlo recuperato. E' stato tanto tempo fuori per un infortunio un po' casuale subito in allenamento. Ha sofferto a stare fuori, è una settimana che si allena con il gruppo. Deve recuperare un po' di condizione fisica” ha detto su di lui il tecnico Raffaele Palladino, che lo aveva sponsorizzato la scorsa estate, facendolo arrivare dal Monza.

Stasera con tutta probabilità non metterà piede in campo, ma tornare a respirare quest'aria è, per lui, una prima vittoria.