Gasperini fa Malen a Italiano, il ritorno in campo di Dybala. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Quarta sfida stagionale tra Bologna e Roma e questa volta a passare è la formazione giallorossa che si impone per 2-0 al Dall'Ara.

Decisivo Malen

Gasperini fa scacco matto all'ex allenatore della Fiorentina, Italiano, grazie al solito, mortifero, Malen. L'olandese sblocca la partita in apertura con un tocco di destro sull'uscita di Ravaglia. Al secondo minuto di recupero del primo tempo poi, imbecca El Aynaoui, che non ha difficoltà a segnare a due passi dalla porta avversaria.

Nel secondo tempo regge la Roma, Orsolini colpisce in pieno l'incrocio dei pali e si rivede in campo a tre mesi di distanza dalla sua ultima apparizione.

Come cambia la classifica

La Roma con questo successo prova a tornare sotto alla Juventus, a quel quarto posto che varrebbe l'accesso alla Champions League. Per il Bologna la qualificazione in Europa per la prossima stagione è praticamente tramontata.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 78, Napoli 69, Milan 66, Juventus 63, Roma 61, Como 58, Atalanta 54, Bologna 48, Lazio 47, Udinese 43, Sassuolo 42, Parma 42, Torino 40, Genoa 39, Fiorentina 36, Cagliari 33, Cremonese 28, Lecce 28, Verona 18, Pisa 18.