"Gilardino era come un padre per Gudmunsson, con lui era esploso. Ma la Fiorentina vuole lo sconto"

Marco Tripodi, corrispondente di Genova, ha parlato a Radio Bruno della situazione legata a Gudmundsson, il cui futuro alla Fiorentina è tuttora incerto.

“La Fiorentina ha il coltello dalla parte del manico per Gudmundsson. Non è più un segreto, Commisso vuole uno sconto da parte del Genoa. Le dimissioni di Palladino potrebbero aver scompigliato un po' le carte in tavola, seppur il suo rapporto con l'islandese non fosse idilliaco. Tuttavia, i numeri di Gudmundsson, per quanto poco ha giocato, parlano per lui. Anche a Genova ci sono stati tantissimi infortuni muscolari, evidentemente l'islandese è stato sfortunato”.

Sul possibile arrivo di Gilardino

“Gilardino aveva un rapporto quasi da padre e figlio con Gudmundsson. Con lui era esploso già in Serie B e c'era un feeling importante. Se arrivasse questo allenatore alla Fiorentina, potrebbe ritrovare il vero Gud”.

Su Palladino

"Si parla di lui in ottica Atalanta, ormai una grande del nostro calcio. Mi sorprendono i tempi delle sue dimissioni, poiché gli era stato rinnovato il contratto prima che finisse la stagione e arrivasse agli obiettivi concordati".