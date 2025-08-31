Pioli: "La gara l'ha fatta la Fiorentina e abbiamo creato tante occasioni potenzialmente pericolose. Kean e Piccoli una coppia migliorabile"

L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato con Sky nel dopogara col Torino.

“Mi aspetto sempre di vincere e credo che potevamo farcela - ha detto - Abbiamo sofferto sulle seconde palle e sui duelli, ma la gara l'abbiamo fatta noi e l'abbiamo fatta discretamente bene. Si può crescere ancora”.

Su Kean e Piccoli insieme in campo: “Due attaccanti così possono stare insieme, i movimenti sono migliorabili, così come va cercato il modo di collaborare meglio. A me è piaciuta la loro prestazione, così come quella della squadra, abbiamo creato tante situazioni che potevano diventare potenzialmente pericolose”.

E poi: “Gosens e Dodo sono giocatori forti e di spessore, potrebbero giocare anche nella difesa a quattro, ma per come è stata costruita la squadra è bene metterlì in campo così. Ci sono tanti modi di stare in campo, ma abbiamo affrontato al meglio quella che è la nostra quarta trasferta consecutiva dall'inizio della stagione”.

Pioli è ritornato sulle due punte: “Dobbiamo capirci tra di noi se possiamo giocare così, ma credo che gli equilibri ci siano. Alla ripresa del campionato avremo avversari di diverso spessore e vedremo se scendere in campo con due attaccanti o con un singolo, anche se a me piace alternare e avere caratteristiche diverse. Giocheremo tanto e ci sarà bisogno di tante soluzioni”.