Il destino che accomuna Moreno e Valentini: c’è speranza di Fiorentina per i due argentini?

Se per Matias Moreno al Levante ancora ci sono speranze di salvezza in Liga, la situazione del Verona di Nicolas Valentini è ormai compromessa. I due difensori della Fiorentina, entrambi argentini, entrambi in prestito, stanno vivendo un’annata complessa alle rispettive squadre.

L’annata in Liga di Moreno

Moreno ha totalizzato 21 presenze totali in Spagna, 19 delle quali da titolare. Il rendimento del classe 2003 non è stato pessimo, anzi, il calciatore si è rivelato sicuramente uno dei migliori nella complessa stagione del Levante. La permanenza in Spagna dell’ex Belgrano, tuttavia, appare estremamente complessa, soprattutto qualora il Levante dovesse retrocedere, e le possibilità a riguardo sono elevate: i valenciani sono a 6 punti dalla salvezza diretta, quando mancano 8 gare alla fine del campionato. La cifra del riscatto di Moreno è fissata a 15 milioni di euro, con la Fiorentina che avrebbe il controriscatto a 17: numeri che oggi appaiono come un’utopia.

Valentini, ci risiamo, di nuovo

Tanto inseguito, tanto poco considerato: Nicolas Valentini è al secondo prestito di fila al Verona, e non ha mai esordito in gara ufficiale con la Fiorentina. I gialloblù sono praticamente retrocessi, manca soltanto la matematica, è arduo pensare che verranno spesi 3 milioni per Valentini e che il calciatore accetti di giocare in Serie B. Con gli scaligeri Valentini ha messo insieme 16 presenze stagionali, venendo rallentato da un infortunio muscolare non banale ad inizio anno, rimediato in Coppa Italia dopo pochi minuti. Centrale mancino, ruvido e potente fisicamente, è sotto contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2029, dopo essere arrivato a parametro zero. Il classe 2001 scuola Boca Juniors avrà finalmente la propria occasione in viola o sarà ancora addio?