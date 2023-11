Tuttosport fa il punto sulle possibili mosse di mercato della Juventus a centrocampo. I nomi più in evidenza sono quelli di Fabian Ruiz e di De Paul, ma il quotidiano vicino alle vicende bianconere sottolinea come "in vista della prossima stagione, va già messo in preventivo quello che riguarda Arthur, destinato in estate a far ritorno alla Juventus dopo il prestito annuale alla Fiorentina".

La gestione del brasiliano potrebbe dunque essere un problema non da poco in ottica mercato per i bianconeri, che nei prossimi mesi si sentiranno anche con la Fiorentina e l'entourage del giocatore per parlare del suo futuro.