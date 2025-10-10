Benedetto Ferrara: "La Fiorentina deve trovarsi e capire se è ancora viva. Pioli deve fare il leader, ma è un gruppo confuso"

Il giornalista Benedetto Ferrara ha fatto il punto sulla situazione in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Purtroppo sono giorni alla ricerca di soluzioni, di idee e di colpevoli. Poi questa cosa finirà. A Milano sarà sicuramente difficile, quello che conterà sarà sicuramente la prestazione per capire se questa Fiorentina è ancora viva e ha trovato le giuste soluzioni per trovare sé stessa, non ritrovare, perché deve ancora trovarsi”.

“Pioli porti il gruppo con sé, ma ci sono frustrazione e confusione”

Su Pioli: “Deve stabilire la rotta, mettere alcuni punti fermi in ordine e portare tutto il gruppo con sé. Un leader fa questo e il primo leader è sempre l'allenatore. Deve convincere i leader delle sue idee, così la squadra può andargli dietro. Non credo comunque che sia un gruppo disunito, è più confuso e frustrato. Nessuno si aspettava di trovarsi lì”.