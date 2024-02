Il 'Peq' David Pizarro ha parlato a Radio Bruno soffermandosi su alcune tematiche delicate di casa Fiorentina. Ecco le varie tematiche affrontate dal talento cileno ex regista viola.

‘Situazioni come quella di Bonaventura alla lunga disturbano'

"Guardo sempre la Fiorentina, seguo le squadre in cui mi sono trovato benissimo. Dispiace perché dopo le feste la squadra di Italiano si è persa un po' per strada. I viola erano quarti e giocavano un calcio spettacolare, adesso invece vedo tante problematiche personali dei calciatori: non ci voleva la situazione di Bonaventura, sono cose che disturbano alla lunga. Io da giocatore ho sempre scelto la comodità, mia e della mia famiglia. Al calciatore le cose devi dirle in faccia, dicendo la verità. Se poi iniziamo il giochino tramite stampa, procuratori, le voci della gente…diventa un problema, soprattutto in una piazza importante e con palato fino come Firenze".

‘Ad Arthur serve un cagnaccio che corra per lui. Il 4-2 un qualcosa che porterò sempre con me’

"Credevo tanto in Torreira a centrocampo poi il ragazzo ha scelto di andare via, ma era lui il giocatore perfetto per la Fiorentina e aveva fatto un lavoro ottimo. Mi è dispiaciuta la sua partenza. Accanto al regista, che deve stare attento a tutto, serve un giocatore di sostanza, un cagnaccio, che corra anche per lui. Ho sempre preferito il centrocampo a tre nella mia carriera, ho sempre avuto la fortuna di avere allenatori che facevano il gioco anche sui campi avversari, cosa che non sta riuscendo in questo momento alla Fiorentina, cosa che le riusciva un paio di mesi fa. Ci sono problematiche e le cose non stanno andando come Italiano si aspettava, lui è il primo a metterci la faccia. Il 4-2 contro la Juventus è stato "un orgasmo", mi viene la pelle d'oca. Lì ho capito quanto la città teneva a quella partita, ho visto gente che piangeva e lo porterò sempre con me. Eravamo una squadra di "scarti" di altre squadre, eppure abbiamo creato un grande gruppo e fatto un ottimo calcio, e col quarto posto valido avremmo fatto sempre la Champions".