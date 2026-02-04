New entry nello staff della Fiorentina. Paratici porta con sé un altro ex Spurs
New entry nello staff della Fiorentina. “ACF Fiorentina annuncia che a partire da oggi, mercoledì 4 febbraio, Lorenzo Giani assumerà il ruolo di Capo dell’ Area Scouting della Prima Squadra".
Un altro ex Spurs per la Fiorentina
“Giani - prosegue il comunicato del club di Bagno a Ripoli - è nato a Firenze il 13 aprile 1979, ha già lavorato, con ruoli di responsabilità nello Scouting, alla Sampdoria, al Tottenham ed alla Juventus”.
Nuovo ingresso in società
"Tutta la Società gli rivolge il più caloroso benvenuto e gli augura un percorso pieno di soddisfazioni”, si chiude la nota ufficiale della società di Giuseppe Benito Commisso.
