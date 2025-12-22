E la Supercoppa va... ai campioni d'Italia. Italiano KO

La finale di Supercoppa Italiana, andata in scena in Arabia, ha incoronato Il Napoli scudettato.

La formazione allenata da Conte ha sbloccato il match nella prima frazione, dopo aver dominato in lungo e in largo con una perla di Neres che ha bucato un ottimo Ravaglia.

Nel secondo tempo un altro gol del Napoli che si è aggiudicato così la competizione, vincendo per 2-0 (altra rete siglata da Neres con un morbido tocco sotto sull'uscita del portiere).

Conte si è potuto sciogliere ed esultare. Delusione invece per l'ex tecnico della Fiorentina, Italiano, che ha perso anche questa finale.