Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, toccando tantissime tematiche calde di casa Fiorentina, da Pioli alla dirigenza viola, ma non solo ovviamente.

‘Incredibile la Fiorentina, non c’è nulla, nè squadra nè gioco'

"La situazione ha dell’incredibile, non è possibile. Mi chiedo se sia una squadra di Pioli. Dopo due mesi di lavoro non c’è nulla, né un’idea di squadra né di gioco. Pioli non ha portato alcun principio di gioco. La Fiorentina è andata sempre a peggiorare, anche nelle partite di Conference è stato difficile vedere qualcosa di calcisticamente interessante o che suggerisse un lavoro in svolgimento, uno spartito preciso. Il secondo tempo col Como è stato drammatico, la Fiorentina era in balia degli ospiti e si capiva che la squadra di Fabregas prima o poi avrebbe segnato. Inutile parlare di moduli o giocatori, togliendo alcune pedine non è cambiato niente, manca anche l’atteggiamento. Il Napoli ha asfaltato la Fiorentina, non invece il Pisa, che sapeva cosa fare in campo ed era organizzato".

"La Fiorentina oggi è più debole dello scorso anno perchè ci sono giocatori di minore personalità. La scorsa stagione sono arrivati calciatori con un background preciso. Dov’è la personalità di Cataldi in campo? Presi giocatori da Empoli, Parma, dal Venezia retrocesso, dal Cagliari, tutti elementi che fanno un grande salto arrivando alla Fiorentina. Certi giocatori oggi non sono pronti per certi livelli, e potrebbero crescere in un contesto in cui c’è un gioco. I 27 milioni di Piccoli si potevano investire in un centrocampista di grande levatura. Adli e Bove? Ma quali scarti, le situazioni vanno contestualizzate".

‘È l’ora di cambiare a Firenze, dopo 10 anni di Pradè'

"I giocatori andrebbero valutati e scelti, non bisogna farseli scegliere dai procuratori. Le squadre vanno costruite in maniera precisa, informandosi bene su ogni calciatore. Serve tempo, selezione, non si può fare questo negli ultimi giorni di mercato… Le operazioni che fa la Fiorentina sono banali, può farle chiunque, non c’è un guizzo, non c’è un’idea. Uno come Addai chi lo conosceva?? Poi lo vedi giocare ed è un talento poco più che ventenne. Qual è la valutazione di Pradè a Firenze? 10 anni, 0 titoli, bisogna cambiare dopo un certo periodo. E ricordiamo che c’è Pioli perchè si è dimesso Palladino, con conseguente figuraccia fatta fare al presidente dai propri dirigenti. Commisso poi non è mai a Firenze, e anche questa è una perdita gravissima".