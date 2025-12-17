DIRETTA VIDEO - "Hangover Viola", adesso in onda la nuova puntata su YouTube, Facebook e Instagram. Ospite Andrea Vignolini

Questa sera alle ore 21.45 andrà in onda una nuova puntata di Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com dove si affronteranno gli ultimi temi di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti. In questa puntata parleremo del momento della Fiorentina, ultimissima in classifica e uscita sconfitta dallo scontro diretto col Verona, proiettandoci alle prossime sfide contro Losanna e Udinese.

L'ospite di questa sera

Parteciperanno i nostri redattori e un gradito ospite, il giornalista Andrea Vignolini. Conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.

Segui la puntata LIVE