"Nzola attore non protagonista decisivo, Terracciano fa la parata dell'anno... La Fiorentina deve concludere questo percorso sontuoso"

In diretta da TMW Radio, ha parlato il giornalista nonché ex calciatore Stefano Impallomeni, che è stato interpellato sulla grande prova della Fiorentina in Conference League, valsa una finale europea:

“La Fiorentina ha vinto grazie ad un attore non protagonista”

“Non era facile segnare quel rigore in quel momento. I film a volte sono belli anche perché ci attori non protagonisti. E questo è stato Nzola, che ha deciso la gara dell'andata ed è stato decisivo anche ieri”.

"Ora la Fiorentina deve concludere questo percorso sontuoso e va sottolineato il lavoro enorme di Italiano. Le critiche ci stanno, ma ha fatto un ottimo lavoro con questa squadra. E poi va sottolineata anche l'intervento di Terracciano, la parata dell'anno".

Infine, ha espresso un parere su Italiano

"La vetrina internazionale può essere per lui. Ci sta che vada all'estero, che ci siano richieste. O magari al Bologna. E' vero, ha perso punti clamorosi per stupidaggini ma Italiano credo sia pronto per una piazza come Napoli. Deve mediare su certe idee ma è uno di campo e con una rosa differente, di qualità, farebbe bene".