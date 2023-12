Sharpe: "Quando togli il tuo nuovo acquisto, Amrabat, per sostituirlo con un ragazzo giovane, questo la dice lunga sulle sue capacità”

Continuano le difficoltà del giocatore, ancora di proprietà della Fiorentina, Sofyan Amrabat, che stenta ad imporsi nella realtà di Manchester. L'ultima novità negativa è l'esplosione di Kobbie Mainoo, che sta togliendo ulteriore spazio al mediano.

Il giovane che si sta imponendo

“Quando togli il tuo nuovo acquisto, Sofyan Amrabat, per sostituirlo con un ragazzo giovane, questo la dice lunga sulle sue capacità”. E' il commento espresso dall'ex campione del Manchester United, Lee Sharpe.

“Mainoo è migliore di Amrabat e Casemiro”

Il quale ha poi aggiunto: "C'è anche Casemiro che non gioca in questo momento, e penso che Mainoo possa tenere sia il brasiliano che il marocchino fuori dalla squadra, perché secondo me è migliore di entrambi".