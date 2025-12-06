Squadra che perde... non si cambia: Vanoli tira dritto sull'eredità di Pioli ma il Mapei sa di ultimo appello

Contrariamente a quanto atteso e, salvo ribaltoni a sorpresa che rendano le sue parole della vigilia pura pretattica, la linea di Paolo Vanoli continua a essere quella della continuità. Purtroppo una continuità di prestazioni e quindi di risultati con quanto ottenuto in precedenza da Pioli. Oggi al Mapei la Fiorentina si gioca una fetta importante di speranze salvezza e lo dovrebbe fare con il solito 3-5-2, da cui sarà escluso solo Pongracic per squalifica.

Quotidiani concordi nell'indicare il modulo con la difesa a tre come quello di riferimento, colpa anche di una rosa costruita solo in funzione di quello. In tal senso, è proprio il caso di dire: squadra che perde non si cambia. Vero è però che un ulteriore passo falso renderebbe insostenibile tale continuità, protratta ormai per un mese pieno dal subentro dell'ex tecnico granata.