Con il passaggio al Pisa, Nzola ritrova la nazionale dopo parecchi mesi di assenza

Non sono stati mesi facili per M'Bala Nzola al Lens, in Francia, dove tra prestazioni altalenanti e un difficile rapporto con la squadra non ha mai trovato la continuità che cercava. E a risentirne era stato anche il suo rapporto con la Nazionale angolana, i cui rapporti si erano riappacificati dopo la burrascosa parentesi a Firenze per l'ultima Coppa d'Africa.

Nzola convocato

E proprio in vista della manifestazione continentale di quest'anno l'Angola vorrebbe puntare proprio su Nzola, da poche settimane passato dalla Fiorentina al Pisa. C'è infatti anche il suo nome tra i convocati del CT Gonçalves per i match contro Libia e Mauritius per le qualificazione al mondiale 2026.

Con l'Angola dopo diversi mesi

Nzola ritrova così la nazionale dopo diversi mesi, con l'ultima presenza con l'Angola risale a novembre 2024. In realtà Nzola era stato chiamato anche per le gare di marzo, salvo poi non essere presente per motivi non ben specificati.