La probabile formazione del Sassuolo: Grosso ha scelto il sostituto di Berardi in attacco

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso sembra aver delineato le scelte di formazione per la gara al ‘Mapei Stadium’ contro la Fiorentina.

Il tridente che verrà schierato contro i viola

Tra i pali ci sarà Muric, mentre la difesa a quattro verrà composta da Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig. Centrocampo formato da Thorstvedt, Matic e Koné, mentre in attacco, mentre a completare il tridente d'attacco con Pinamonti e Laurientè, senza l'infortunato Berardi, ci sarà Volpato.

La probabile formazione

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté