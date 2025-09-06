I giorni di Commisso: possibile ritorno a sorpresa anche per conoscere Pioli. C'è un dibattito bello rovente sul Franchi che lo aspetta

Rocco Commisso l'aveva preannunciato e a breve potrebbe metterlo in atto: il suo ritorno a Firenze nel mese di settembre può diventare realtà a breve, probabilmente per la ripresa del campionato contro il Napoli. D'altra parte il presidente non ha ancora avuto modo di conoscere dal vivo Stefano Pioli, con cui ha dialogato solo per via telefonica. E poi in città l'attende il consueto tema rovente del Franchi, con i lavori che procedono a rilento e il Centenario che si avvicina, e con il suo ingresso nell'affare che non può concretizzarsi.