Cilli: "Gli allenatori sono i primi grandi protagonisti del mercato. Ecco le situazione di Fiorentina e Bologna"

Il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Luca Cilli ha scritto sul portale dell'emittente sportiva anche del futuro della panchina della Fiorentina.

Le parole del giornalista

“I protagonisti dei primi movimenti del mercato sono gli allenatori. Alcuni non sono certi di restare dove sono. Conte a Napoli, il caso più emblematico. Poi a cascata tutti gli altri, compresi Vincenzo Italiano e Paolo Vanoli. Il primo per motivazioni e ambizioni potrebbe chiudere in anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto l’esperienza con il Bologna dopo un biennio comunque bello e gratificante. Il secondo a Firenze attende la decisione di Fabio Paratici”.

E Grosso?

“In mezzo c’è Fabio Grosso, l’allenatore di un super Sassuolo che anche grazie a lui vola. Fa risultati, gioca un gran calcio e sta valorizzando tutto e tutti. Logico dunque che Fiorentina e Bologna lo hanno inserito alla voce ‘preferiti’ della propria agenda per iniziare un nuovo ciclo nel caso in cui decidessero di cambiare. Sta facendo parecchio bene anche Daniele De Rossi con il Genoa, un altro nome da a cui prestare attenzione. E si sa: prima si sistemano e si decidono gli allenatori, poi si muoveranno i calciatori”.