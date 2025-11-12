In conferenza stampa, il direttore sportivo della Fiorentina Roberto Goretti ha risposto alle questioni di attualità in casa viola: “Fondamentalmente, la società è stata lineare e pronta. I fatti essenziali sono conditi da molte notizie, possono essere più o meno vere. Ma se prendi la cronologia dei fatti dalle dimissioni di Pradè, in tutta questa settimana ricca di eventi e comunicati, sembra tutto chiaro”.

“Pioli? Decisione sofferta. Ammissione collettiva di una scelta sbagliata. Nessuna buonuscita”

Su Pioli: “La nostra è stata una decisione particolarmente sofferta, ci dispiace. Questa è stata un'ammissione collettiva del fatto che abbiamo sbagliato scelta, non solo lui ma tutti quanti. L'esonero è stato normalissimo e non ha chiesto nessuna buonuscita, lui ci ha soltanto detto che sarebbe stato in grado di guidare ancora la situazione. Noi, invece, abbiamo preso un'altra decisione, difficile e sofferta. C'era un rapporto umano importante e in più venivamo già dalle dimissioni di Daniele. Ci tengo a ringraziare anche lui, ci ho condiviso tante situazioni e opinioni scambiate; a volte potevano essere differenti, ma possono solo ringraziarlo professionalmente e umanamente”.

“Vanoli mi ha convinto subito. Mi ha detto di sapere come ricostruire”

“Abbiamo fatto un reset delle scelte fatte. Abbiamo preso coscienza della realtà, tutti quanti. Dobbiamo guardarla come ha detto mister Vanoli, sposo completamente le sue parole. Dobbiamo trasmettere ai calciatori che ci sarà da soffrire, sarà una situazione che durerà probabilmente tutta la stagione. E dobbiamo essere pronti. Sulla scelta di Paolo, ci siamo anche incrociati per un periodo dove giocavamo nella stessa squadra, c'è confidenza. Nel colloquio ci ha trasmesso grande carica, ci ha detto ‘Conosco le strade di Firenze. La Fiorentina è Firenze, la città è la Curva Fiesole. Se la curva ti sostiene puoi fare cose incredibili, sennò è dura. Io so come ricostruire’. E mi ha detto la sua visione da calciatore. Ho sempre privilegiato un allenatore che privilegia il peso della maglia e conosce l'ambiente”.