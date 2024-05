L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano è stato premiato durante l'evento 'Il calciomercato ai tempi dell'intelligenza artificiale'. Di seguito le sue parole.

“La scomparsa di Barone? E' stato un bruttissimo momento per tutti, lo vivevamo quotidianamente e devo dire che ogni giorni cerchiamo di trovare l'energia per dare una soddisfazione a lui e alla sua famiglia. Al di là di questo, penso che Firenze si meriti un trofeo. Abbiamo l'occasione di rifarci dopo l'anno scorso. Abbiamo avuto la capacità di arrivare in fondo anche quest'anno, i percorsi europei sono massacranti. Vogliamo affrontare la gara secca nel modo giusto”.

E ancora: “La preoccupazione c'è, le finali sono partite in cui i dettagli fanno la differenza. L'Olympiakos ha qualità, hanno battuto l'Aston Villa e sono una bella squadra. Prepareremo la finale dopo la gara contro il Cagliari, in campionato abbiamo ancora bisogno di punti”.

E sul futuro: “Quello che dico sempre è che il futuro di ogni singoli tesserato della Fiorentina passa in secondo piano. Vogliamo pensare solo ad Atene e all'obiettivo di portare la Conference a Firenze”.