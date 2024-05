Cairo: "Con Barone mi ero chiarito, a Roma ci abbracciammo. In Conference tiferò Fiorentina. Italiano al Torino? Non parlo dei tesserati altrui"

A margine dell'evento 'Il calciomercato ai tempi dell'intelligenza artificiale' ha parlato il presidente del Torino Urbano Cairo. Queste le sue parole: “Siamo a giocarci le nostre chance di Europa. Ci crediamo e dobbiamo dare l'anima nell'ultima partita. Il rapporto con Commisso? Quando venne a mancare Barone partii da Milano per arrivare a Firenze a fine giornata. Vidi la moglie di Joe e i suoi figli, gli portai la mia vicinanza. Non trovai Rocco, perché era tardi.

Con Joe mi ero chiarito durante un'occasione a Roma. Ci parlammo e ci eravamo abbracciati. Con loro i rapporti erano appianati. Farò il tifo per la Fiorentina in Conference. Italiano al Torino? Lui è l'allenatore della Fiorentina e non parlo dei tesserati altrui".