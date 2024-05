Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato all'evento 'Il calciomercato ai tempi dell'intelligenza artificiale'. Queste le sue parole:

“L'altro giorno leggevo un sondaggio su La Gazzetta dello Sport: il 75% dei tifosi preferisce una squadra con il bilancio ok, rispetto a un club che fa follie per vincere scudetti e poi si indebita e si trova in condizioni disastrose. Il 67% dei giovani tengono a una squadra che sia sostenibile. E' bello vedere come la gente riesca a capire questi concetti”.