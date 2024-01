Senza Chiesa (infortunato al ginocchio), Allegri ci riprova a far segnare Vlahovic. Seconda sfida alla Salernitana in quattro giorni

L'ultimo match prima di Roma-Atalanta

Salernitana-Juventus, iniziata alle 18, è il penultimo incontro in programma per la 19esima giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali non vedono l'impiego dell'infortunato Federico Chiesa. L'ex Fiorentina, infatti, ha subito una contusione distorsiva al ginocchio, uno stop cui gli esami hanno scongiurato qualcosa di peggio (ricordando il grave infortunio patito dall'ex viola).

La scelta su Vlahovic

Presente invece Vlahovic, con la Juve a caccia dell'Inter: Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Mckennie, Nicolussi, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. Ancora il giovane Yildiz, classe 2005 che ha già segnato alla Salernitana in Coppa Italia. E in settimana i bianconeri se la vedranno col Frosinone per gli ottavi. Fiorentina invece impegnata con il Bologna.