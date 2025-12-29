L'ex Fiorentina Antonio Di Gennaro ha parlato a TMW Radio, intervenendo sulle questioni calde di casa viola, con la squadra ancora una volta sconfitta in campionato contro il Parma.

Le parole di Di Gennaro

“Il gol del Parma è la fotografia di una squadra che non si rende conto che lotta per non retrocedere. Paratici, se arriva, deve dire 2-3 cose, che comanda lui e basta e gli altri devono fare il loro lavoro. I tre difensori non sono buoni per quella squadra, si è visto, poi dovrà fare scelte drastiche”.

Il ruolo di Paratici

"Chi non se la sente, si allenerà da un'altra parte. I giocatori non si rendono conto della situazione. Paratici o viene per questo o può essere l'apripista per la vendita futura della società".