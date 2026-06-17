La Fiorentina è chiamata a scoprire le carte con Kean. L'aspetto dirimente per il procuratore del centravanti

Fiorentina e Moise Kean: contatto. O per meglio dire, i dirigenti viola e il procuratore del giocatore sono pronti ad incontrarsi già quest'oggi.

Centralità del giocatore

L'agente del centravanti, Alessandro Lucci, aveva chiesto da tempo al club di volersi confrontare sulle sorti del proprio assistito. L’aspetto dirimente, almeno per il procuratore, scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio, è conoscere la valutazione della dirigenza viola sulla centralità di Kean.

Kean e Firenze

L’idea è di dialogare con chiarezza ed estrema sincerità per evitare fraintendimenti o malumori. Anche perché Kean, da parte sua, sta bene a Firenze e proseguirebbe volentieri la propria avventura in maglia viola, ma innanzitutto vorrà farsi un’idea sui piani della società. La Fiorentina è chiamata a scoprire le carte.