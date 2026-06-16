Programmato il primo, importantissimo, incontro tra la Fiorentina e l'entourage di Kean: ecco la data e le sensazioni che filtrano

Arrivano novità importanti su quello che sarà il futuro di Moise Kean. Come riporta Sky Sport, è stato programmato il primo incontro tra la società e l'entourage dell'attaccante viola.

La data

Domani le parti si vedranno per un faccia a faccia, che servirà per mettere nero su bianco quelle che sono le volontà della Fiorentina e della proprietà viola, con Paratici e Ferrari che sono da poco tornati dagli USA dopo il confronto con Commisso.

Sensazioni

Come riporta l'emittente satellitare, le sensazioni che filtrano dall'ambiente sono positive: i primi segnali preliminari indicano infatti una volontà di proseguire il percorso insieme, orientando le parti verso la permanenza del centravanti a Firenze. Tuttavia, ogni riserva verrà sciolta solamente dopo il tavolo di confronto di domani, dal quale si avranno i dettagli definitivi sulle mosse future della Fiorentina e del giocatore.