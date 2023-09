In vista dell’infrasettimanale contro il Frosinone ma anche per tornare sulla vittoria di Udine e altre tematiche dell’attualità viola, Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio esprimendo varie considerazioni con la Fiorentina protagonista.

“A Udine la Fiorentina è stata cinica” - ha detto- “ha sfruttato al meglio le occasioni avute e chi vince ha sempre ragione. Deve servire di esperienza per cercare di non concedere così tanto agli avversari, ma si sono presi 3 punti a inizio stagione e questo resterà. Si può guardare al futuro con fiducia, la concorrenza non se la passa meglio se guardiamo risultati e classifica”.

Poi prosegue: “L’infortunio di Dodô è una grave perdita ma ora bisognerà sfruttare al meglio i calciatori e gestirli nel modo più opportuno in vista delle tante sfide ravvicinate. Fiducia a Kayode che è spensierato, sicuro e ha personalità. L’allenatore dovrà gestirlo al meglio perchè potrà arrivare la partita in cui sbaglia. Italiano lo ha fatto giocare poi l’ha tenuto da parte un mese. Pensavo che Mina prima o poi potesse essere disponibile ma così non è stato. Martinez Quarta mi sembra tutto tranne che un arcigno difensore, più che lo vedo. La sua duttilità mi fa pensare che potrebbe agire da terzino”.

“Gli attaccanti sono in condizione non è questione fisica, il problema è tattico e di valore dei calciatori. Nzola è un buon giocatore ma ha dei limiti, sennò non saremmo in questa situazione. Firenze è un ambiente in cui serve personalità, carattere per scendere in campo. Probabilmente il calciatore accusa anche il brusio, il mugugno. Il lavoro sporco lo fa bene, mancano i gol, ha dimostrato di poterli fare, vediamo il prosieguo”.

"Diverso il ragionamento su Beltran, giovane e senza esperienza, deve sopportare un peso che magari ora non riesce a reggere. Andrebbe messo in campo per gradi, l’allenatore è lì per fare delle scelte. L’ideale sarebbe far giocare assieme i calciatori come nel finale di partita di Udine e vedremo se si ripeterà. Non credo che Italiano cambierà il proprio modo di giocare”.