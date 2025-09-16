Fabregas: "Il rosso ha condizionato la partita. Siamo una squadra giovane che vuole crescere ancora"

A fine match, l'allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha spiegato a Sky Sport il pareggio della sua squadra riacciuffata dal Genoa nel finale. I comaschi saranno avversari della Fiorentina nel prossimo turno di campionato:

“Vogliamo crescere ancora molto”

“Sicuramente il cartellino rosso (subito da Ramón, ndr) ha condizionato la partita, ma preferisco non commentare. Noi siamo una squadra giovane che vuole dimostrare la propria forza. Avremmo meritato la vittoria, soprattutto dopo i primi 60 minuti. Questa squadra potrà diventare davvero molto forte. Dominare per 90 minuti è molto difficile e in campo ci sono sempre due squadre. Rispetto allo scorso anno siamo migliori: è vero, sbagliamo ancora qualche scelta, ma possiamo crescere ancora molto”.

“Non siamo il Napoli…”

“Avevamo 12 giocatori convocati con le nazionaline qualcuno era un po’ affaticato. Ripeto, siamo una squadra davvero giovane, con ragazzi alla prima o alla seconda stagione da professionisti. Non siamo ancora una squadra come il Napoli: di giocatori vincenti abbiamo soltanto Morata e Sergi Roberto…”.