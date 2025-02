L’ex attaccante viola Sauro Fattori ha parlato a Toscana TV, spaziando dal campo e commentando la vittoria col Genoa, all’ultimo giorno di mercato in casa Fiorentina.

‘Col mercato Commisso dimostra di voler provare a centrare la Champions’

“Contro la Lazio era logico avere un po’ di timore nella ripresa, il risultato era troppo importante. Il secondo tempo col Genoa invece è più preoccupante, la forza dei liguri non è quella della Lazio, la Fiorentina si è abbassata un po’ troppo, il risultato ci ha dato ragione ma alla lunga così diventa difficile e Palladino lo sa. Ora è stata fatta una squadra per lui, con Commisso che vuole provare a tornare in Champions, soprattutto se dovessero andarci 5 squadre”.

“L’impronta della Fiorentina sarà quella di giocare con 4 centrocampisti, da capire poi come agiranno Folorunsho e Fagioli, ma questa squadra gli esterni non poteva permetterseli. Zaniolo sostituto di Kean? Lasciamo fare cosa ha fatto a Bergamo…per caratteristiche non ha un senso, non ha mai fatto quel ruolo ed è macchinoso…lui è il sostituto di Gudmundsson. Beltran invece è il sostituto di Kean, spero smetta di essere ibrido e torni a ricoprire il ruolo di attaccante. Non credo la Fiorentina avrà bisogno di particolare tempo per inserire i nuovi arrivati”.

‘Comuzzo? Attenzione alla Juventus per il futuro’

“Per 35 milioni avrei ceduto Comuzzo al Napoli, ma forse quella cifra non è mai stata offerta alla Fiorentina. È importante averlo tenuto, è un buon giocatore e magari tra due anni ne varrà il doppio… però oggi per lui 35 milioni sarebbe stata una cifra importante. Contro il Genoa è entrato benissimo dalla panchina, ha dimostrato di avere testa. Il futuro? Magari l’affare Fagioli con la Juventus può aver significato anche strappare un’opzione per Comuzzo da parte dei bianconeri”.

“A Firenze siamo impazziti, si mette in dubbio Mandragora. È stato capitano all’Udinese e al Torino, da 10 anni gioca ad alti livelli. Anche con Italiano ha fatto 100 presenze. Ndour? Ancora non si sa cos’è, anche se è nel giro della Nazionale Under 21. Sottil al Milan? Non credo giocherà mai, ed è in prestito con diritto di riscatto. Nel suo ruolo ci sono Leao, Pulisic, Chukwueze, è arrivato Joao Felix. La partenza di Biraghi? Penso che la separazione con la Fiorentina non sia stata il massimo, è una scelta tecnica. Ci deve essere rispetto dell’uomo, poi è giusto che sia andato via, aveva fatto il suo tempo. Come persona però andava trattato meglio”.