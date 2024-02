Corriere Fiorentino: La domenica del Gallo

In prima pagina sul Corriere Fiorentino di oggi, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: "Belotti sta bene contro il Frosinone sarà tra i titolari".

Pagina 9

Qui troviamo in grande: "La domenica del Gallo". Sommario: "Lo spezzone di Lecce e le risposte in allenamento. Italiano ha deciso: domenica Belotti sarà titolare a caccia di reti per il riscatto".

L'ultimo saluto ad Hamrin

In taglio basso invece il funerale di Hamrin: “Striscioni, fumogeni, sciarpe e glorie viola A San Miniato l'ultimo saluto a Uccellino”.