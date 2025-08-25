Mandragora: "Un pareggio amaro per come è arrivato. Adesso serve lavorare ed essere affamati"

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora, già a segno nella prima di campionato contro il Cagliari, ha commentato sui social la prima gara di Serie A della squadra viola, che ha pareggiato 1-1 in Sardegna.

Le parole di Mandragora

“Un pareggio amaro per il modo in cui è arrivato… Rimbocchiamoci le maniche e lavoriamo consapevoli e affamati”, ha scritto nell'ultimo post Mandragora.

Score importante

Altro gol per Mandragora, che nelle ultime 6 partite giocate in Serie A ha segnato ben 3 gol. Uno score importante per un centrocampista.