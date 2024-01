Le parole dell'ex numero 1 gigliato

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio dopo la partita di ieri sera contro l'Inter, con i nerazzurri trionfanti per 1-0 sugli uomini di Vincenzo Italiano: “Il mercato? Delle aspettative ci sono. C'è una proprietà che ha possibilità economiche e ha fatto investimenti. Fino ad ora non si sono mossi male secondo me, acquistando anche giocatori con tanti soldi. Poi mettere i soldi sui giocatori sbagliati non è colpa di Commisso. Però con tutte le partite che aspettano la Fiorentina, in questi ultimi giorni di mercato mi aspetto almeno 3 giocatori. Italiano ne ha bisogno come il pane. La società deve tenere la Fiorentina a un certo livello, al di là dei problemi con lo stadio e gli altri. Se non centri l'Europa quest'anno il problema può diventare economico”.

‘Terracciano incolpevole, anzi. Bastoni su Ranieri? È rigore’

E sul match di ieri: "Terracciano ha colpe sul gol? Sul primo palo di solito ci sta un uomo. Ecco la risposta. Terracciano nel primo tempo ha fatto una bella parata che ha salvato i viola"

E sui rigori: “Quello di Bastoni su Ranieri è grosso come una casa. Quello assegnato su Nzola non c'è. Perché il primo impatto che Sommer ha è con la palla, non con l'attaccante. Lui prende prima la palla”