Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini ha parlato di Fiorentina sotto vari punti luce, dal mercato al futuro della dirigenza gigliata.

‘Un grande presidente, come un padre per la Fiorentina’

“Commisso è stato un grande presidente per la Fiorentina. L’ha riportata a livello internazionale, gestendo molto bene una fase difficile. La squadra attuale è stata costruita delegando, con giocatori che vanno considerati, la rosa è stata fatta bene. Lasciamo stare l’annata in corso, anche se la Fiorentina si sta riprendendo. De Gea non è arrivato da solo a Firenze, Dodô lo stesso. Un giovane come Comuzzo in qualche modo sarà arrivato in prima squadra. Avete visto Fagioli che giocatore è? È ingiusto non condividere quanto ha fatto, ha messo tanti soldi e dato un’immagine bellissima, soprattutto se confrontata ai fondi americani. Commisso si è comportato da padre per la Fiorentina”.

‘Pradè è stato all’altezza della Fiorentina’

“I tifosi della Fiorentina sono sempre molto scontenti, è strano che non abbiano percepito l’orgoglio di essere tifosi viola. Con Commisso la Fiorentina ha fatto due finali europee, Commisso ha espresso anche fiorentinità nel suo modo di essere. Paratici è un ottimo dirigente, meglio di Pradè, ma anche Pradè è stato all’altezza della Fiorentina, un professionista con 30 anni di carriera alle spalle… meriterebbe maggior rispetto”.