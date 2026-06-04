Longhi: "Chi servirebbe alla Juventus tra Retegui e Kean? Le necessità dei bianconeri spingono per..."

Questo pomeriggio il giornalista di SportMediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di rispondere ad un quesito di mercato, in questo si parla fantasia, che riguarda un giocatore della Fiorentina.

Rispondendo alle tante domande dei tifosi della Juventus all’ascolto, che si lamentavano del addio a parametro zero di Dusan Vlahovic, ha detto la sua su chi, idealmente, tra Retegui e Kean sarebbe ideale per sostituirlo.

“Chiaramente si parla del nulla, perché sono operazioni impossibili, per un motivo o l’altro, per una squadra nella situazione della Juventus. Però avendo la possibilità di farlo dal punto di vista tecnico sceglierei Kean tutta la vita. Se invece si dovessi scegliere dal punto di vista realizzativo credo che preferirei Retegui”.

“Contro il Cagliari la Juve ha perso tirando moltissimo verso la porta”

Ha poi spiegato la sua risposta: “In questo momento la Juventus di Spalletti servono i goal. Quest’anno che che se ne dica la Juve con il tecnico toscano ha fatto molte ottime partite sbagliando però l’impossibile davanti alla porta. Ricordo una partita della Juventus a Cagliari dove i bianconeri arrivarono a battere 18 corner tirando per più di 25 verso la porta, ma non riuscì a vincere lo stesso. Una squadra che aveva messo sul piatto della bilancia una superiorità incredibile alla quale però mancata la finalizzazione finale".

“Ecco chi prenderei tra i due”

Ha poi concluso: “Si è molto parlato in questi questi giorni che una squadra come la Juventus un finalizzatore ci deve sempre essere, sottolineando anche quali possono essere i giocatori adatti a formare una forte colonna vertebrale della squadra: partendo dal portiere fino ad arrivare al centravanti. Per tutti questi motivi dovendo scegliere tra uno dei due, direi dipendere maggiormente dalla parte di Retegui: non dimentichiamoci che è stato il capocannoniere del passato campionato".