Fiorentina e Comune al lavoro per un project financing. Lunga concessione e controllo dei lavori, ma arrivano alcune smentite...

La Fiorentina sta continuando a seguire con interesse la ristrutturazione dello stadio Franchi. E' noto che mancano circa 60-70 milioni per il completamento del secondo lotto; milioni che potrebbero essere messi proprio dalla società viola.

Project financing

I contatti tra Comune e Fiorentina non si sono mai interrotti, sotto traccia il club della famiglia Commisso ha lavorato sull’ipotesi di un project financing in cui i privati (i viola) mettono i soldi per finire l'opera pubblica, in cambio di una pluridecennale concessione dell’impianto. Un accordo che, oltre alla certezza di un lungo sfruttamento degli introiti generati dal nuovo stadio, permetterebbe di contrattare alcuni dettagli del secondo lotto, rendendo l’impianto più a misura del club.

Alcune smentite…

Nei giorni scorsi La Repubblica aveva parlato di un passo formale fatto dalla Fiorentina in questa direzione, attraverso l'invio al comune dei primi documenti per la realizzazione del project financing. Da Palazzo Vecchio però non è arrivata alcuna conferma, mentre il club viola ha fatto sapere di non aver compiuto un passo formale, ma di essersi limitata a interlocuzioni. Lo riporta stamani il Corriere Fiorentino.

Quel che è evidente comunque è che l’interesse di entrambe le parti è arrivare ad una soluzione. Il Comune chiuderebbe il delicato capitolo della copertura economica per il Franchi, la Fiorentina otterrebbe, oltre al Viola Park, un altro asset societario importante, grazie alla concessione lunga e a condizioni predefinite.